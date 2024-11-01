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Лукашенко рассказал о попытках украинских генералов связаться с Путиным

Лукашенко рассказал о попытках украинских генералов связаться с Путиным

В 2022 году украинские генералы звонили Александру Лукашенко и просили его помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сдаться, рассказал президент Белоруссии на конференции по евразийской безопасности.

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