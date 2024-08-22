Проспект Революции и улицу Энгельса в Воронеже перекроют 24 августа

Как сообщили в пресс-службе администрации Воронежа, в субботу, 24 августа, работники муниципальных коммунальных служб проведут опиловку и спил аварийных деревьев на проспекте Революции (вдоль дома № 8 по стороне Фридриха Энгельса) и улице Фридриха Энгельса (от пересечения с проспектом Революции до пересечения с улицей Кольцовской).