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Воронежские новости

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Проспект Революции и улицу Энгельса в Воронеже перекроют 24 августа

Проспект Революции и улицу Энгельса в Воронеже перекроют 24 августа

Как сообщили в пресс-службе администрации Воронежа, в субботу, 24 августа, работники муниципальных коммунальных служб проведут опиловку и спил аварийных деревьев на проспекте Революции (вдоль дома № 8 по стороне Фридриха Энгельса) и улице Фридриха Энгельса (от пересечения с проспектом Революции до пересечения с улицей Кольцовской).

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