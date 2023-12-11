Первые паспорта граждан России торжественно вручили активным школьникам Уссурийска

Накануне Дня Конституции в Уссурийске прошла церемония вручения паспортов 14-летним горожанам (0+). Главный документ гражданина Российской Федерации получили 13 подростков, участвующих во всероссийском "Движении первых".
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