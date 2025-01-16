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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юсуф Алекперов покинет совет директоров «Спартака» из-за санкций США (Грант Гетадарян)

Сын основателя Лукойла Вагита Алекперова Юсуф решил выйти из совета директоров московского клуба, сообщает со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, журналист РБК Грант Гетадарян.

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