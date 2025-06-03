Психолог Захарова назвала варварством стигматизацию полных людей

Стандарты красоты и предрассудки о полноте как о нездоровом телосложении формируют у людей с большой массой тела негативное отношение к себе и расстройства пищевого поведения, погружают их в стресс, а также подталкивают к экстремальным диетам, в конечном итоге приводящим к набору еще большего веса.
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