Психолог Захарова назвала варварством стигматизацию полных людей

Стандарты красоты и предрассудки о полноте как о нездоровом телосложении формируют у людей с большой массой тела негативное отношение к себе и расстройства пищевого поведения, погружают их в стресс, а также подталкивают к экстремальным диетам, в конечном итоге приводящим к набору еще большего веса.