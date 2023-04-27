Медведев Дмитрий Анатольевич. Он вам не ястреб, орёл

Юрий Кот «Выродки и отщепенцы», которые сбежали на Запад от уголовного преследования, говорят там о необходимости разделить и демилитаризовать РФ, заявил сегодня Дмитрий Медведев: «Они там карты рисуют, как будет выглядеть Россия в будущем, когда нынешний политический режим рухнет, придут «настоящие хозяева»: тогда будут отдельные территории, например Соединённые Штаты Сибири, Ямало-Ненецкая и Тюменская республики.
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