Аналитик Кнутов: удары ВС РФ заставили Украину снизить производство дронов

Массированные удары ВС РФ по тылу Украины привели к резкому снижению производства беспилотников самолетного типа, заявил News.
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Вот только бандерлоги продолжают запускать их сотнями по регионам РФ. Видать немеренно завозят из Польши и др. стран Гейропы. Пока ВСЕ пути доставки не будут перекрыты ,дроны будут летать на Россию.