ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 сентября 2023 года

Энергетический прогноз на двадцать третье число девятого месяца две тысячи двадцать третьего года = 1153 =Время - процесс, который обеспечен Энергией, Силой; у Времени есть его носители, выразители, наполнители= Вселенная – это Океан Счастья, и лишь тонкая плёночка нашей самости, нашего "я" – нас от него отделяет = Все события, которые происходят вокруг нас и с нами, имеют свой смысл; ничего без причины не бывает.