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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 сентября 2023 года

Энергетический прогноз на двадцать третье число девятого месяца две тысячи двадцать третьего года = 1153 =Время - процесс, который обеспечен Энергией, Силой; у Времени есть его носители, выразители, наполнители= Вселенная – это Океан Счастья, и лишь тонкая плёночка нашей самости, нашего "я" – нас от него отделяет = Все события, которые происходят вокруг нас и с нами, имеют свой смысл; ничего без причины не бывает.

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Комментарии
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Ирина Карамышева
Прекрасная фраза,очень понравилась: &quot; человеке не могут одновременно жить страх и Любовь – это две полностью противоположные Энергии .&quot; БЛАГОДАРЮ!
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6 час.

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