Белый дом прокомментировал результаты президентских выборов в России

США продолжат работать, исходя из реальности, что президентом РФ является Владимир Путин. Об этом заявил во время брифинга в понедельник, 18 марта, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан {{736927}}«Реальность такова, что Путин — президент России, и нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего [конфликта] на Украине.