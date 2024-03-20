Nat Com: активация особых клеток мозга может усилить тягу к сладким закускам

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что активация особых клеток vgat PAG околоводопроводного серого вещества в покрове среднего мозга стимулирует организм искать пищу даже при условии сытости.
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