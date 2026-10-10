В Наро-Фоминске погиб капитан полиции при задержании наркоторговца

В Наро-Фоминском городском округе расследуется уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь полицейского и незаконном хранении оружия после гибели капитана МВД, застреленного 1 октября при задержании предполагаемого организатора нарколаборатории в деревне Паново.