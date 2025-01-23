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Азербайджан потребовал от МОК поменять медали ОИ-2024 из-за ухудшения качества

Азербайджан потребовал от МОК поменять медали ОИ-2024 из-за ухудшения качества

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за ухудшения качества медалей, которые азербайджанские спортсмены получили в 2024 году на Летних Олимпийских играх в Париже.

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