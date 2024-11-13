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Медведев подметил разительные перемены властей ЕС: "Стремятся целовать ботинки Трампа"

Медведев подметил разительные перемены властей ЕС: "Стремятся целовать ботинки Трампа"

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сильно развеселился, увидев разительные перемены, произошедшие с европейскими властями.

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