Серебряков не будет стартовым вратарем «Адмирала» в 4-м матче подряд. Он может перейти в СКА

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27-летний голкипер заявлен вторым вратарем на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Таким образом, «Адмирал» начнет уже 4-ю игру подряд не с Серебряковым в роли стартового голкипера.