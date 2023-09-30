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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серебряков не будет стартовым вратарем «Адмирала» в 4-м матче подряд. Он может перейти в СКА

27-летний голкипер заявлен вторым вратарем на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».  Таким образом, «Адмирал» начнет уже 4-ю игру подряд не с Серебряковым в роли стартового голкипера.

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