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NASA не планирует отказываться от полётов астронавтов на российских «Союзах» ...

NASA не планирует отказываться от полётов астронавтов на российских «Союзах» ...

NASA не планирует отказываться от полётов астронавтов на российских «Союзах»Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США не видит причин для отказа от полётов американских астронавтов на российских ракетах «Союз».

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