NASA не планирует отказываться от полётов астронавтов на российских «Союзах»Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США не видит причин для отказа от полётов американских астронавтов на российских ракетах «Союз».
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