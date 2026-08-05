«Нижфарм» заподозрили в выпуске некачественной партии ректальных свечей

Минпромторг заподозрил группу компаний «Нижфарм» в выпуске некачественной партии Папаверина. Данный препарат производится в виде ректальных суппозиториев (свечей) и применяется для снятия спазма гладких мышц органов брюшной полости, периферических сосудов, сосудов головного мозга, сердца и бронхов.
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