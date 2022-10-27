Popcaketv

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У кого самый большой из BTS? АРМИ не могут поверить в это: «Просто половой гигант!»

У кого самый большой из BTS? АРМИ не могут поверить в это: «Просто половой гигант!»

Каждый день АРМИ находят горячие подробности о жизни айдолов из BTS. Но этот инсайд никого не оставил равнодушным! На днях в Твиттере завирусился пост одного из пользователей, где были перечислены «сантиметры в штанах» каждого участника группы.

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