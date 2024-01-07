Бастрыкин занялся проблемами с отоплением в Подмосковье

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с теплоснабжением с Подмосковье Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничения теплоснабжения в Московской области.
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