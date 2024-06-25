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7 продуктов, которые помогут избавиться от второго подбородка

7 продуктов, которые помогут избавиться от второго подбородка

Второй подбородок – результат прожитых лет, избыточного веса и вредных привычек. Даже если вы 30-летняя стройная как тростиночка женщина, но при этом имеете привычку читать лежа, у вас может появиться второй подбородок! А уж похудев, вы наверняка обнаружите, что кожа под подбородком не такая эластичная, как хотелось бы – вместо того, чтобы подтянуться, некрасиво обвисла.

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