7 продуктов, которые помогут избавиться от второго подбородка

Второй подбородок – результат прожитых лет, избыточного веса и вредных привычек. Даже если вы 30-летняя стройная как тростиночка женщина, но при этом имеете привычку читать лежа, у вас может появиться второй подбородок! А уж похудев, вы наверняка обнаружите, что кожа под подбородком не такая эластичная, как хотелось бы – вместо того, чтобы подтянуться, некрасиво обвисла.