Полицейские Северного округа города Москвы провели профилактические беседы со школьниками

В рамках профилактической акции «Будущее в моих руках» полицейские Северного округа совместно с психологом научно-практического центра наркологии провели профилактические беседы для учащихся 7-9 классов общеобразовательных школ.
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