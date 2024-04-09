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Пресс-конференция Лаврова и главы МИД КНР

Пресс-конференция Лаврова и главы МИД КНР

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И проводят пресс-конференцию по итогам переговоров, состоявшихся в Пекине.

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