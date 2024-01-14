- за организацию незаконной миграции в количестве более 9 тыс. человек. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фирузжона Равшанова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп.
В Петербурге арестовали Фирузжона Равшанова и Фархада Алиева-
Комментарии
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Сергей С
9000 без помощи сверху ? ну- ну))
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17 час.
Любовь Разбицкая
Мигрантов вышвырнуть из России. Зажрались эти гости.
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16 час.
Валерий Вадимов
9 т это цветочки...какой-то гондон-депутат ленобласти,с чинушами из миграционной службы,полицаями и другими тварями от власти,поставили на учёт 100000,заработав миллиарды...вот такие херои во власти
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14 час.
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