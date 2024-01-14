В Петербурге арестовали Фирузжона Равшанова и Фархада Алиева

- за организацию незаконной миграции в количестве более 9 тыс. человек. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фирузжона Равшанова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп.