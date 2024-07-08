НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Пока это только "буря в стакане воды". Пошумят власть предержащие на эту тему и заметут её под ковер. Они помнят Конд...Госдума решила по...
  • Ed
    И где же в перечисленном автор увидел науку и образование? Уже и назвать обсуждаемое правильно и точно не в состоянии...В Петербурге резк...
  • Сергей Андросов
    А откуда узнали? Добрые соседи?В Ленобласти мужч...

Иммунолог Ермакова назвала основные угрозы для аллергиков летом

Иммунолог Ермакова назвала основные угрозы для аллергиков летом

Прежде всего, речь идет о цветении луговых и злаковых трав Врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Злата Ермакова рассказала, что летом некоторых аллергиков ожидает неприятный сюрприз в виде насморка, зуда в глазах, чихания, приступов затрудненного дыхания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх