Иммунолог Ермакова назвала основные угрозы для аллергиков летом

Прежде всего, речь идет о цветении луговых и злаковых трав Врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Злата Ермакова рассказала, что летом некоторых аллергиков ожидает неприятный сюрприз в виде насморка, зуда в глазах, чихания, приступов затрудненного дыхания.