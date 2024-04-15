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Райс после 0:2 от «Виллы»: «Арсенал» должен отреагировать в матче с «Баварией» – у нас есть прекрасный шанс выйти в полуфинал ЛЧ. Пора показать, почему мы находимся там, где находимся»

В 33-м туре АПЛ лондонцы уступили на «Эмирейтс» со счетом 0:2. В следующем матче «Арсенал» сыграет на выезде с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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