Правительство выдвинуло вице-премьера РФ Новака в набсовет Сбербанка 

Правительство России предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ вице-премьера Александра Новака, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева, следует из распоряжения на сайте официального опубликования правовых актов.