«Пираты ХХ века»: какое советское судно захватили флибустьеры в реальной жизни

Когда речь идёт о пиратах, возникают ассоциации с морскими разбойниками эпохи освоения Америки: корсарами, флибустьерами, приватирами, которые под всеми парусами нападали на галеоны, везущие из ограбленных колоний золото и пряности.
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