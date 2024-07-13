ВС РФ ведут целенаправленное плановое наступление по военной науке, и любой прорыв на фронте приведёт к самым трагическим последствиям для ВСУ.
Полковник СБУ: ВСУ – «отходят»! Не дай Бог – начнут «отступать»
Комментарии
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Леонид Попивняк
.....побежите скоро хохлозавры до самой гейропы......
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15 час.
brigadier21 Snytsarienko
Нужны хорошо спланированные десантные операции - отсечь снабжение и пути подвоза подкреплений, создать внешнее и внутренне кольца окружений, и сварить в котлах всю эту шушеру. Наглядно и демонстративно. Да, как будете формировать десантные партии, не забудьте обо мне, я хоть ныне и в оборонке, а в десант хочется, аж зубы сводит!!!
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14 час.
Сергей Андросов
Всё правильно, отходит, в мир иной!
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13 час.
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