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Полковник СБУ: ВСУ – «отходят»! Не дай Бог – начнут «отступать»

Полковник СБУ: ВСУ – «отходят»! Не дай Бог – начнут «отступать»

ВС РФ ведут целенаправленное плановое наступление по военной науке, и любой прорыв на фронте приведёт к самым трагическим последствиям для ВСУ.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
.....побежите скоро хохлозавры до самой гейропы......
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15 час.
brigadier21 Snytsarienko
Нужны хорошо спланированные десантные операции  - отсечь снабжение и пути подвоза подкреплений, создать внешнее и внутренне кольца окружений, и сварить в котлах всю эту шушеру. Наглядно и демонстративно. Да, как будете формировать десантные партии, не забудьте  обо мне, я хоть ныне и в оборонке, а в десант хочется, аж зубы сводит!!!
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14 час.
Сергей Андросов
Всё правильно, отходит, в мир иной!
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13 час.

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