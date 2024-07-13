Полковник СБУ: ВСУ – «отходят»! Не дай Бог – начнут «отступать»

brigadier21 Snytsarienko

Нужны хорошо спланированные десантные операции - отсечь снабжение и пути подвоза подкреплений, создать внешнее и внутренне кольца окружений, и сварить в котлах всю эту шушеру. Наглядно и демонстративно. Да, как будете формировать десантные партии, не забудьте обо мне, я хоть ныне и в оборонке, а в десант хочется, аж зубы сводит!!!