Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с мирными жителями

Российская сторона призывает Израиль бороться с террористами, а не с мирными гражданами. Такое заявление 25 октября сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) Всемирной организации.
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