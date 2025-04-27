МВД: мошенники пытались украсть свыше 15 млн рублей через кабинеты Wildberries

Мошенники попытались украсть более 15 млн рублей через личные кабинеты пользователей платформы Wildberries, однако их действия были своевременно пресечены, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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