С рыбой в Крыму и Севастополе все в порядке. Осенью и зимой никаких нарушений не обнаружили. Об этом сообщила РИА Новости Крым директор филиала "Федерального центра охраны здоровья животных" в регионе Светлана Шамбазова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии