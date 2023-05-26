Где смотреть Краснодар – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 27 мая

В субботу, 27 мая, сыграют Краснодар и ЦСКА в 29 туре РПЛ. Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 7 000₽ после регистрации! Игра пройдет на стадионе «Краснодар».