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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брылин о восстановлении Лиможа и Улле: «Не могу сказать точных дат, ребята лечатся. Алекс точно не будет готов к началу сезона»

Главный тренер минского « Динамо »  Сергей Брылин высказался после матча с ЦСКА (3:0) на Кубке мэра Москвы .

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