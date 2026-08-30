Обмен учениками между странами: образование за рубежом

Вузы разных государств заключают соглашения на обмен учениками между странами. На протяжении определенного периода времени студент вправе посещать занятия иностранного университета.
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