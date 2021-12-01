В Україні за добу виявили 11 960 нових випадків COVID-19

За листопад зроблено майже 7,1 млн щеплень! За добу 30 листопада в Україні: зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 088, медпрацівників – 207); 233 471 людину вакциновано проти COVID-19.