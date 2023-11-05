Все в пепел: Армия РФ нанесла удар по арсеналам и военным объектам Украины Ирэн ОрлонскаяВ ночное время украинские военные объекты были атакованы с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань».
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