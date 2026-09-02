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«Совершенно не согласен с решением медштаба «Динамо». Мартинс показал, как тренируется в Москве

«Совершенно не согласен с решением медштаба «Динамо». Мартинс показал, как тренируется в Москве

Бразильский вингер «Ботафого» Матеус Мартинс опубликовал пост в соцсети, прокомментировав новость о том, что он не прошел медосмотр, из-за чего сорвался его трансфер в московское «Динамо».

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