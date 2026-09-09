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ТАСС

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Al-Ikhbaria: число погибших при взрыве на складе боеприпасов в Сирии возросло до 14

Al-Ikhbaria: число погибших при взрыве на складе боеприпасов в Сирии возросло до 14

ТУНИС, 9 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва, произошедшего на складе боеприпасов в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, возросло до 14, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

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