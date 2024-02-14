«Селедка под шубой» в картофельных лодочках — оригинальный салат на праздничный стол

Очень необычная и интересная подача традиционного новогоднего салата! Уверен, при виде такой «Селедки под шубой» все присутствующие за праздничным столом будут в восторге и разметут салатец в считанные минуты, так что хорошенько просчитайте заранее сколько вам понадобится «лодочек», чтобы всем ….
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