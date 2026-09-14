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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Родители пытались рассорить, поклонники угрожали расправой: Почему все были против брака Аскольда Запашного и как выглядят его дочки

Шоу-бизнес: Родители пытались рассорить, поклонники угрожали расправой: Почему все были против брака Аскольда Запашного и как выглядят его дочки

Аскольд Запашный - человек-легенда. Кому, как не ему, знать, что жизнь под куполом цирка — это всегда немного иллюзия, но за кулисами кипят самые настоящие, совсем не постановочные страсти.

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