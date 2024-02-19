Полиция Владимирской области выявила наркоаграриев, выращивавших коноплю и кактусы с галлюциногеном

В конце января сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Александровскому району во взаимодействии с коллегами из УНК УМВД России по Владимирской области в результате реализации оперативных мероприятий задержали в городе Александрове местных жителей в возрасте 33, 30 и 26 лет, причастных к незаконному обороту наркотических средств.