Полиция Владимирской области выявила наркоаграриев, выращивавших коноплю и кактусы с галлюциногеном

В конце января сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Александровскому району во взаимодействии с коллегами из УНК УМВД России по Владимирской области в результате реализации оперативных мероприятий задержали в городе Александрове местных жителей в возрасте 33, 30 и 26 лет, причастных к незаконному обороту наркотических средств.
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