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Индекс Мосбиржи упал ниже 2860 пунктов и обновил минимум более чем за год

Индекс Мосбиржи упал ниже 2860 пунктов и обновил минимум более чем за год

На старте торгов в понедельник, 5 августа, индекс Мосбиржи упал ниже 2860 пунктов и обновил минимум более чем за год на фоне резкого ухудшения внешней конъюнктуры из-за возросших опасений наступления рецессии в США, пишут «Ведомости».

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