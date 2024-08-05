На старте торгов в понедельник, 5 августа, индекс Мосбиржи упал ниже 2860 пунктов и обновил минимум более чем за год на фоне резкого ухудшения внешней конъюнктуры из-за возросших опасений наступления рецессии в США, пишут «Ведомости».