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Где смотреть Авангард – Сибирь, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 2 сентября

В субботу, 2 сентября, сыграют Авангард и Сибирь в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги. Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке! Игра пройдет на стадионе «G-Drive Арена».

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