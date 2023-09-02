Где смотреть Авангард – Сибирь, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 2 сентября

В субботу, 2 сентября, сыграют Авангард и Сибирь в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги. Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке! Игра пройдет на стадионе «G-Drive Арена».
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