Военпетушатник Смею полагать, что настроения людей я знаю неплохо. И потому, что регулярно посматриваю за ними на нескольких площадках, друг с другом не то что не связанных, но таких, население которых не сядет одни с другими на одном гектаре.
Должны сесть!
Комментарии
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Вадим Андреев
Нет прощения , в плен не брать .. ведь был же приказ..
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5 час.
Александр Хироников
Вторая - от неизвестного мне автора: Мое искреннее убеждение - по итогам последних трех дней: Подоляка Два Майора Рыбарь Романов Должны сесть. Вы что, с**и такие, делаете? Мы на войне или где вообще? Добавьте ещё Алехина сволочь
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4 час.
АА
Алекс Архипов
А должны сесть те, кто проворонил такой наскок?
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59 мин.
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