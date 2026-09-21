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Орловские новости

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Народные дружинники Орловской области раскрыли два преступления и пресекли 214 правонарушений

Народные дружинники Орловской области раскрыли два преступления и пресекли 214 правонарушений

Народные дружинники Орловской области за год раскрыли два преступления и пресекли 214 административных правонарушений, количество преступлений в общественных местах снизилось на 14,1%.

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