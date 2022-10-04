Стилист раскрыл 8 деталей, которые помогут сделать образ женственным

Стилист раскрыл 8 деталей, которые помогут сделать образ женственнымОткрытая спинаВ прошлом году в моду вошли платья с вырезами на теле – многим они показались новинкой, но на самом деле такие носила еще Мэрилин Монро (смотрите в галерее ниже).