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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трент Фрэйзер набрал 24 очка и 9 передач в игре с «Руной», у «Зенита» серия из пяти побед

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрэйзер помог сине-бело-голубым продлить победную серию в выездном матче с «Руной» (97:85).

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