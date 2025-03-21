Овечкин забил 888-й гол в "регулярках" НХЛ и сократил отставание от Гретцки

TASS/Nick Wass/AP Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче против "Филадельфии Флайерс" забросил свою 888-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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