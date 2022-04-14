Российские военные перекрыли «Днепр»

Уничтожен штаб «личной гвардии» олигарха Коломойского Российское Минобороны сообщило, что с помощью высокоточных ракет уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр» в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области.
Уничтожен штаб «личной гвардии» олигарха Коломойского Российское Минобороны сообщило, что с помощью высокоточных ракет уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр» в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области.
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