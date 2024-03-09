Forbes: ВСУ не нашли применения превосходящим Leopard танкам М-55С

REUTERS/Liesa Johannssen Украинские военные до сих пор не смогли найти применения танкам М-55С словенского производства, несмотря на то что эта техника по ряду показателей превосходит немецкие танки Leopard.
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