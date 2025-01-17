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Судно с испорченным пальмовым маслом арестовано в порту "Тамань"

Судно с испорченным пальмовым маслом арестовано в порту "Тамань"

Ущерб составил 500 миллионов рублей.Арбитражный суд наложил арест на судно "Yangon" под флагом Панамы.

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